Микаил Джаббаров обсудил возобновляемую энергетику с TotalEnergies

Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства возобновляемой энергии (ВИЭ).

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом мы провели встречу с Николя Терразом - президентом по разведке и добыче TotalEnergies. В ходе встречи мы обсудили плодотворное партнерство между TotalEnergies и нашей страной. В ходе беседы были рассмотрены успешно реализованные энергетические проекты и изучены возможности сотрудничества в области производства возобновляемой энергии", - говорится в публикации.

Отметим, что Французская TotalEnergies построит в Нахчыване ветровую и солнечную электростанции мощностью 250 МВт каждая, а также системы хранения энергии.