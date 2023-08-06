В ООН сообщили о росте цен на продовольствие

Мировые цены на продовольственные товары выросли в июле в том числе на фоне прекращения действия зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Индекс продовольственных цен FAO, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в июле составил 123,9 пункта, что на 1,3% выше, чем в предыдущем месяце, но на 11,8% ниже уровня июля 2022 года.

Отмечается, что рост обусловлен резким увеличением показателя индекса цен на растительное масло FAO, который увеличился на 12,1% по сравнению с июнем после семи месяцев снижения. "Мировые цены на подсолнечное масло выросли за месяц более чем на 15%, что в основном объясняется неопределенностью в отношении экспортных поставок после решения Российской Федерации прекратить реализацию черноморской зерновой инициативы. Мировые цены на пальмовое, соевое и рапсовое масла выросли на фоне опасений относительно перспектив производства в ведущих странах-производителях", - говорится в документе организации.

Эксперты также указывают на рост мировых цен на пшеницу на 1,6%. Речь идет о первом повышении за последние девять месяцев. Рост "объясняется неопределенностью в отношении экспорта с Украины, а также сохраняющимися засушливыми условиями в Северной Америке", указывают в FAO.