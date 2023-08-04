Какие преимущества принесет Азербайджану подписанное между SOCAR и арабской компанией соглашение?

Состоялась церемония подписания соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), TotalEnergies и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC).

Как передает Day.Az, комментируя этот вопрос в пятницу Trend, эксперт по энергетике Ильхам Шабан отметил, что участие Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в проектах Азербайджана сформирует новое дыхание и взгляд на проекты Азербайджана в секторе Каспийского моря.

"Торговые и политические связи Азербайджана с арабскими странами расширились за последние 10 лет. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) более 90% нефти Объединенных Арабских Эмиратов добывает в эмирате Абу-Даби, где она является основной компанией. Представительство данной компании сформирует новые отношения между Западом и Востоком", - сказал Шабан.

Эксперт подчеркнул, что в рамках 40 соглашений о долевом разделе добычи и обслуживании рисков, подписанных Азербайджаном, до сих пор практически не было арабской компании.

Шабан добавил, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" имеет такую же сложную геологическую структуру, как у "Шахдениз -2".

"Однако он расположен еще глубже, чем проект "Шахдениз-2". Поэтому на газоконденсатном месторождении "Абшерон" добыча также будет осуществляться различными технологическими методами. А это очень дорогой проект. SOCAR и TotalEnergies имели равные доли. Поэтому обе компании каждая продали 15% своей доли арабской компании. Это означает дальнейшее снижение рисков возможных капиталовложений по проекту "Абшерон-2", - сказал он.

Отметим, что TotalEnergies и SOCAR подписали соглашение о продаже 15% своих акций в газовом месторождении "Абшерон" компании ADNOC .

После завершения этой сделки, которая подлежит одобрению соответствующими органами, TotalEnergies будет владеть 35% доли в газовом месторождении "Абшерон", SOCAR - 35% и ADNOC - 30%.

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море и эксплуатируется JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

"TotalEnergies рада приветствовать ADNOC, одного из своих стратегических партнеров, на газовом месторождении "Абшерон", где добыча в рамках первой фазы началась в начале июля и которое предлагает значительный потенциал дальнейшего развития для удовлетворения растущего спроса на газ", - сказал Николас Терраз, президент отдела разведки и добычи TotalEnergies.

TotalEnergies в партнёрстве с SOCAR объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По первоначальным оценкам запасы месторождения составляют около 300 млрд кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.