“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов

"Nar" принял участие в реализации третьего лагеря "YAŞAT" для детей шехидов и организованного Фондом "YAŞAT" и организацией "Волонтеры ASAN". Основной целью проекта, одним из организаторов, которого стал "Nar", является поддержка эффективного летнего отдыха и личностного развития детей шехидов, павших за свободу нашей земли.

На 3-й неделе лагеря мобильный оператор организовал интерактивный тренинг для более чем 40 участников по ораторским навыкам на азербайджанском языке совместно с Академией дикции, где участники были обучены важнейшим элементам успешного выступления. В конце тренинга участникам были вручены ценные подарки от компании "Nar".

Следует отметить, что "Nar" реализовывает различные стипендиальные программы и авторские социальные проекты с целью поддержки образования детей шехидов. Более подробную информацию о проектах вы можете получить на странице nar.az/projects.

О "Nar":

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. "Nar" является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.