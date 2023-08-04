Обеспечение всей территории Азербайджана широкополосным интернетом улучшит позиции страны в рейтингах

Обеспечение всей территории Азербайджана к концу 2024 года широкополосным интернетом, приведет к увеличению скорости и улучшению позиций страны в рейтингах.

Об этом сказала Trend главный аналитик Ookla Сильвия Кечиче, передает Day.Az.

По ее словам, по фиксированному широкополосному подключению к сети интернет Азербайджан занимает 116 место среди 180 стран со средней скоростью загрузки в 29,47 Мбит/с, опережая в регионе Грузию (124 место).

"Правительство нацелено на устранение разрыва в области производительности широкополосного доступа (ШПД). В соответствии со стратегией социально-экономического развития Азербайджана, включающая обеспечение всей территории страны к концу 2024 года ШПД. Это, в свою очередь, приведет к увеличению скорости по фиксированной широкополосной сети в Азербайджане", - добавила она.

Отметим, что скорость передачи данных по мобильной связи в Азербайджане превосходит показатели стран Центральной Азии и Кавказа. В июне 2023 года Азербайджан занял 59 место по скорости передачи в мобильной сети со средней скоростью загрузки 40,39 Мбит/с, опередив Казахстан (68 место), Грузию (74 место), Армению (81 место), Кыргызстан (82 место) и Узбекистан (107 место).