Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать менять квоты на добычу нефти

На заседании министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать менять квоты на добычу нефти. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте ОПЕК+.

"Комитет вновь подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, срок действия которой продлён до конца 2024 года", - сообщается в коммюнике по итогам встречи.

В заявлении говорится, что мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал все государства-участники добиться полного соответствия и придерживаться механизма компенсации. Подчеркивается, что комитет изучил информацию о добыче сырой нефти за май и июнь текущего года.

Еще в ОПЕК+ обратили внимание на то, что JMMC подтвердил приверженность государств-членов декларации о партнерстве, которое продлится до конца следующего года.

Также мониторинговый комитет ОПЕК+ поблагодарил российскую сторону за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в день в следующем месяце.

Следующее, 50-е, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 4 октября текущего года.