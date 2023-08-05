TRACECA о работе по обеспечению эффективности мультимодальных перевозок

Постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA совместно с партнерами обсудил разработку рекомендаций для лучших сценариев торговых маршрутов среди участвующих представителей частного сектора из стран Центральной Азии, а также Азербайджана и Грузии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе TRACECA, в целях сокращения задержек и улучшения транзитных процедур были затронуты вопросы гармонизации таможенных процедур и пересечения границ, а также содействие электронному обмену информацией.

В ходе выступления генеральный секретарь ПС МПК Асет Асавбаев отметил, что основными направлениями деятельности являются развитие мультимодальных перевозок, цифровизация коридора и повышение эффективности морских перевозок.

"Для развития мультимодальных перевозок эффективны как меры прямого инвестирования в инфраструктурные проекты, так и комплексные меры, направленные на снижение стоимости транспортировки и повышение конкурентоспособности. В рамках TRACECA мы уделяем достаточное внимание вопросам координации между представителями мультимодальных перевозок. Постоянный секретариат выражает готовность сотрудничать для обеспечения все большей и эффективной связности в регионе" - подчеркнул Асавбаев.

В сообщении пресс-службы говорится, что по итогам мероприятия ожидается разработка единого плана действий, который включает в себя входную информацию и рекомендации соответствующих заинтересованных сторон, представляющих все виды задействованного транспорта, а также позицию и приоритетные действия правительств и международных организаций.

Отметим, что 27-28 июля в Тбилиси (Грузия) состоялось мероприятие по улучшению скоординированности между участниками мультимодальных перевозок Транскаспийского торгового пути и определению целесообразных мультимодальных сценариев для его использования и расширения.

В мероприятии, организованном Программой развития коммерческого права министерства торговли США совместно с Агентством США по международному развитию, приняли участие такие международные организации, как ЕЭК ООН, ПС МПК TRACECA, Ассоциация ТМТМ, Немецкое агентство по развитию, Международный союз автомобильного транспорта, Европейский банк реконструкции и развития и другие заинтересованные стороны.