Стоимость азербайджанской нефти растет

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 4 августа повысилась на 1,21 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 90,11 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,22 доллара - до 89,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,05 доллара, составив 73,29 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 4 августа повысилась на 1,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,86 долларов за баррель.