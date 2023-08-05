Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 июля 1,7 31 июля 1,7 25 июля 1,7 1 августа 1,7 26 июля 1,7 2 августа 1,7 27 июля 1,7 3 августа 1,7 28 июля 1,7 4 августа 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0099 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0153 маната и составил 1,8654 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 июля 1,8908 31 июля 1,8713 25 июля 1,8822 1 августа 1,8684 26 июля 1,8783 2 августа 1,8687 27 июля 1,8862 3 августа 1,8571 28 июля 1,8657 4 августа 1,8614 Средний курс за неделю 1,8806 Средний курс за неделю 1,8654

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0183 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 июля 0,0187 31 июля 0,0184 25 июля 0,0188 1 августа 0,0185 26 июля 0,0188 2 августа 0,0185 27 июля 0,0189 3 августа 0,0181 28 июля 0,0188 4 августа 0,0180 Средний курс за неделю 0,0188 Средний курс за неделю 0,0183

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,063 маната за лиру.