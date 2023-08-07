Visa и ЦБ откроют двери цифрового будущего для Азербайджана

Visa готова делиться экспертизой в области цифровых валют с Центральным банком Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

По ее словам, Visa и азербайджанский регулятор ведут открытый и конструктивный диалог о том, чтобы найти подходящие форматы взаимодействия и сотрудничества. Она подчеркнула, что правительства и центральные банки очень многих стран работают над созданием национальной цифровой валюты. Вместе они пытаются определить и создать подходящую инфраструктуру для цифровых денег, понять направления их применения.

"Сейчас центральные банки разных стран работают над тем, чтобы ответить на важные вопросы: какой должна быть инфраструктура, архитектура решения и как оно будет использоваться? Как регулятор, как эмитент будет взаимодействовать с коммерческими банками? Мы, как Visa, готовы делиться накопленной экспертизой и открыты к диалогу", - добавила она.

Отметим, что ЦБА в сотрудничестве с международными мозговыми центрами, финансовыми организациями и банками ведет работу по разработке национальной цифровой валюты. Регулятор, как сообщалось ранее, активно отслеживает роль цифровой валюты в монетарной политике, денежно-кредитной трансмиссии.

В области разработки цифрового маната регулятор работает с Международным валютным фондом. Ведутся поэтапные работы по формированию концепции этой валюты, а также исследования по оценке возможных рисков.