https://news.day.az/economy/1587406.html TANAP и Средний коридор станут краеугольным камнем турецкой стратегии - ПОДРОБНОСТИ
TANAP и Средний коридор станут краеугольным камнем турецкой стратегии - ПОДРОБНОСТИ
Турция будет отдавать предпочтение энергетическим и транспортным проектам, таким как TANAP и Средний коридор, проходящий через Каспий.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия "14-й конференции послов" в Анкаре.
Он отметил, что Анкара продолжит укреплять свои позиции в регионе как страны - энергетического центра: "Таким образом, мы внесем свой вклад в энергетическую безопасность всех народов региона".
Ранее мы писали о том, что Хакан Фидан поделился своей позицией по вопросу мира между Азербайджаном и Арменией.
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