TANAP и Средний коридор станут краеугольным камнем турецкой стратегии

Турция будет отдавать предпочтение энергетическим и транспортным проектам, таким как TANAP и Средний коридор, проходящий через Каспий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия "14-й конференции послов" в Анкаре.

Он отметил, что Анкара продолжит укреплять свои позиции в регионе как страны - энергетического центра: "Таким образом, мы внесем свой вклад в энергетическую безопасность всех народов региона".

Ранее мы писали о том, что Хакан Фидан поделился своей позицией по вопросу мира между Азербайджаном и Арменией.