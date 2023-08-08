Европу предупреждают о возможном экономическом шторме

Дальнейшее повышение ключевой ставки Европейским Центробанком может привести к риску рецессии для экономики еврозоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, при таком сценарии спад в 2024 году составит 3,8 процента от валового продукта региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Самый негативный сценарий предполагает спад экономики еврозоны на 5 процентов. Это произойдет в случае одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки для различных отраслей экономики на фоне колебаний биржевых цен на энергоносители. По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Грегори Клэйса, в ближайшие 12 месяцев экономика еврозоны прочувствует максимальный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики вкупе с сокращением государственных расходов со стороны правительств стран еврозоны.

Ранее мы писали о том, что эксперты предрекают длительную рецессию в Еврозоне.