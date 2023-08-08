Всемирный банк и новые амбиции Азербайджана

Модель единого покупателя (SBM) может сыграть центральную роль в превращении Азербайджана в крупного экспортера "зеленой" электроэнергии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в рекомендациях Всемирного банка (ВБ).

SBM характеризуется монополией в сфере оптовой торговли электрической энергией, но допускает (при определенных условиях) конкуренцию как в сфере производства, так и в сфере снабжения электрической энергией конечных потребителей.

ВБ отмечает, что экспорт электроэнергии стал для Азербайджана актуальной темой.

"Несмотря на свое стратегическое положение, в настоящее время торговля страны электроэнергией с соседними системами ограничена из-за физических и экономических факторов. Тем не менее многообещающие проекты находятся на стадии реализации, в том числе потенциальный проект, связывающий Зангезурский коридор с турецким и европейским рынками, а также предлагаемый кабель через Черное море, соединяющий Грузию с Румынией. Важный шаг был сделан 18 июля 2022 года, когда ЕС и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе, в котором излагается дорожная карта на будущее с особым акцентом на связность, использование географического положения Азербайджана и его огромного потенциала ВИЭ", - отмечает банк.

Чтобы полностью использовать свой потенциал ВИЭ и зарекомендовать себя как крупного экспортера "зеленой" электроэнергии и энергии, правительство Азербайджана планирует построить выделенные линии электропередачи. Это позволит экспортировать электроэнергию из возобновляемых источников без использования существующей в стране системы передачи и распределения.

Всемирный банк считает, что SBM в этом контексте может сыграть центральную роль.

"Благодаря эффективному использованию генерирующих ресурсов SBM будет способствовать гибкой диспетчеризации, что позволит включить в систему больше возобновляемых источников энергии переменной мощности. Более эффективное использование тепловых мощностей для удовлетворения внутреннего спроса позволит экспортировать больше "зеленой" электроэнергии. Предлагаемая модель SBM снизит общие системные затраты и требования к перекрестному субсидированию. Более прозрачный и отражающий затраты режим ценообразования, как это предусмотрено в SBM, придаст уверенности независимым инвесторам в возобновляемые источники энергии переменной мощности и активы традиционной генерации. SBM предоставит больше опций для заключения контрактов", - сказали в ВБ.

Приняв эти меры и используя потенциал ВИЭ, Азербайджан сможет позиционировать себя как ведущего игрока в области экологически чистой электроэнергии и экспорта энергии, способствуя устойчивому энергетическому будущему, говорится в рекомендациях ВБ.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.