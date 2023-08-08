Узбекистан заинтересован в увеличении мощностей перевалки Среднего коридора до 1,5 миллиона тонн.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Узбекистана Бегзод Холматов в ходе "круглого стола" на тему "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества".

По его словам, между Азербайджаном и Узбекистаном динамично растут объемы перевозимых грузов и в этом контексте Средний коридор играет ключевую роль.

"Хочу также отметить, что судостроительный завод имени Гейдара Алиева в Баку может строить для Узбекистана различные суда" - добавил он.