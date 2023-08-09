Moody's может понизить рейтинги шести крупнейших банков США

Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США.

Как передает Day.Az, об этом пишет Интерфакс со ссылкой на релиз агенства.

Речь, в частности, идет о таких финансовых учреждениях, как U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial.

Кроме того, Moody's снизило рейтинги или присвоило "негативный" прогноз рейтингам нескольких мелких и средних банков, в том числе Commerce Bancshares, BOK Financial Corp., Ally Financial Inc. и Capital One Financial.

Банковская отрасль США после краха Silicon Valley Bank и других банков в марте этого года "продолжает бороться с процентными ставками и рисками", которые могут иметь негативные последствиями для ликвидности и капитала, отмечается в сообщении агентства.

По мнению аналитиков Moody's, "результаты многих банков за второй квартал показали растущее давление на рентабельность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал. Риски растут, особенно для малых и средних банков с большими объемами кредитов в сфере коммерческой недвижимости.

