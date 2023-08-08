Азербайджан и Австрия расширяют экономическое сотрудничество

В рамках встречи представителей Агентства развития экономических зон Азербайджана и австрийской делегации во главе с генеральным директором "Grabher Group GmbH" Гюнтером Грабером были обсуждены возможности создания предприятия по производству продуктов переработки различного назначения в промышленных зонах с использованием полипропилена, производимого резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка ООО "SOCAR Polymer", сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным, члены делегации были проинформированы о действующих в стране промышленных зонах, созданных в них благоприятных инвестиционных возможностях для предпринимателей, о применяемых налоговых и таможенных льготах, состоялась презентация промышленных зон.

Отметим, что SOCAR Polymer является одним из крупнейших инвесторов Сумгайытского химического промышленного парка и производит полипропилен и полиэтилен на территории промпарка.

Продукция, производимая на предприятии, экспортируется под брендом Made in Azerbaijan более чем в 10 стран (Китай, Польша, Нигерия, Румыния, Казахстан, Болгария, Турция, Узбекистан, Грузия, Беларусь, Россия, Украина).