Новый завод в Имишли

Состоялась церемония закладки фундамента нового завода по переработке пивоваренного ячменя, что позволит создать стоимостную цепочку для производства пива в Азербайджане, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, проект будет реализован на территории Имишлинского сахарного завода Azersun Holding при совместном инвестировании ООО "Azerseker", ООО "Сельскохозяйственные товары Azersun" и Азербайджанской инвестиционной компании.

Отметим, что изначально на заводе будут перерабатываться 11 тысяч тонн пивоваренного ячменя, на последующем этапе - 17 тысяч тонн.

Предприятие полностью удовлетворит потребности в сырье производителей пива, в том числе крупнейшего среди них - компании Carlsberg Azerbaijan. Инвестиционная стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов, постоянной работой на предприятии будут обеспечены 50 человек. Благодаря деятельности завода отпадет необходимость в импорте этой продукции, что позволит предотвратить отток из страны более 10 миллионов долларов. На заводе также будет производиться свыше 510 тонн кормовых добавок.

Подчеркнем, что в рамках проекта для хранения сырья будет построен силосный комплекс вместимостью более 20 тысяч тонн.

Кроме того, ООО "Azerseker" осуществит посадку ячменя, сахарной свеклы и продовольственной пшеницы на территории 8000 гектаров в Агджабединском, Имишлинском и Физулинском районах.

Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли, выступая на церемонии закладки фундамента завода, проинформировал участников мероприятия о государственной поддержке по стимулированию производства конкурентоспособной ненефтяной продукции, улучшению сырьевой базы, созданию новых производственных участков для импортозамещения и расширению экспортных возможностей.

Заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров отметил, что открытие сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий оказывает поддержку деятельности фермеров.

Председатель правления компании Azerseker Анар Мехтиев предоставил информацию о созданной в Азербайджане для предпринимателей благоприятной инвестиционной среде и подчеркнул, что завод, который будет построен с применением швейцарских технологий, станет первым подобным предприятием на Южном Кавказе.

Генеральный директор по сельскому хозяйству и предприятиям по переработке Azersun Holding Мухаммед Гёзяль подчеркнул большое значение создания в Азербайджане сырьевой базы для производства конечной продукции. Azersun Holding учитывает этот фактор при производстве кормов, молочной продукции, консервированных фруктов и овощей. Производство указанной продукции в Азербайджане стало возможным благодаря использованию местного сырья в перерабатывающей промышленности.

Генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис подчеркнул, что строительство завода - значимый шаг в локализации производства сырья, используемого в пивоварении. Долгосрочная стратегия компании заключается в производстве пива, полностью основанном на местном сырье.

Напомним, что с 2019 года "Azerseker" и "Carlsberg Azerbaijan" реализуют проект по выращиванию пивоваренного ячменя в местных условиях. С этой целью ведется сотрудничество с одним из передовых производителей семян пивоваренного ячменя в Европе - компанией SECOBRA Recherches. Производство семян налажено благодаря сельскохозяйственной лаборатории AgroLab. В настоящее время пивоваренный ячмень выращивается в Шамкирском, Евлахском и Агджабединском районах.