Подписан документ о сотрудничестве между KOBİA и чешской компанией

Подписан Протокол о намерениях между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и чешской компанией A-Z Czech Engineering.

Как сообщает Day.Az, документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и учредитель компании A-Z Czech Engineering Милан Павличек.

Протокол о намерениях предусматривает проведение соответствующей координационной работы между сторонами, заинтересованными в использовании альтернативной энергии в нашей стране, организацию тренингов и агитационных мероприятий в этой области, привлечение инвестиций и современных технологий в сфере альтернативной энергетики в Азербайджане, сотрудничество по участию в соответствующих проектах.

В рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча между председателем правления KOBİA Орханом Мамедовым и учредителем A-Z Czech Engineering Миланом Павличеком. На встрече обсуждались решение вытекающих из документа вопросов и возможности сотрудничества.