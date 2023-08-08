Министерство труда обсудило с Американской торговой палатой социальные реформы в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с представителями Комитета по человеческим ресурсам и труду Американской торговой палаты (AmCham Azerbaijan).

Как сообщили Day.Az в отделе министерства по связям с общественностью, в ходе встречи говорилось о социальных реформах, проводимых в нашей стране в последние годы, и достигнутых в этой области успехах. Была предоставлена информация о шагах по совершенствованию трудового законодательства в соответствии с новыми вызовами на рынке труда и современными требованиями, а также о последних изменениях в трудовом законодательстве.

Подчеркнуто значение подсистемы "Труд и занятость" и роль создаваемого Центра охраны труда в оказании методической поддержки работодателям. Отмечено, что при реализации реформ в сфере труда и занятости особое внимание уделяется сотрудничеству с предпринимателями на основе социального диалога.

Руководящие должностные лица отдела трудовой политики министерства и Государственной службы инспекции труда при министерстве провели с представителями комитета обмен мнениями по вопросам применения Трудового кодекса, заслушаны мнения и предложения противоположной стороны.