Как распределяется азербайджанский газ?

С учетом запасов на начало текущего года объем товарной добычи природного газа в стране в январе-июне 2023 года составил 18177,8 миллиона кубических метров.

Как сообщили Day.Az во вторник в Госкомстате Азербайджана, 29,9 процента этого объема потреблены внутри страны, 56,5 процента - экспортированы, 12,1 процента остались в качестве резерва на начало июля.

59,6 процента природного газа, потребляемого внутри страны, было использовано на производственные нужды, а 40,4 процента реализовано населению.

С января по июнь 2023 года было экспортировано 11800,0 млн кубических метров природного газа, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года. Население потребило 2527,7 млн кубических метров природного газа, или на 5,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них 38,6 процента по Баку, 2,8 процента - по Нахчыванской Автономной Республике, 11,3 процента - по Абшерон-Хызинскому, 6,1 процента - Гянджа-Дашкесанскому, 5,9 процента - Лянкоран-Астаринскому, 5,8 процента - Газах-Товузскому, 5,7 процента - Центрально-Аранскому, 5 процентов- Губа-Хачмазскому, 4,9 процента - Шеки-Загатальскому, 4,5 процента - Карабахскому, 3,6 процента - Миль-Муганскому, 3,4 процента - Ширван-Сальянскому и 2,4 процента - по Горно-Ширванскому экономическим районам.