Мировые цены на нефть продолжают снижение на фоне данных из США

Мировые цены на нефть идут вниз, отражая данные от Американского института нефти (API), которые свидетельствуют о росте недельных коммерческих запасов нефти в США, сообщает Day.Az.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на октябрь снизилась на 0,16%, достигнув отметки в 86,03 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI также ушли вниз на 0,17%, опустившись до 82,78 доллара.

Внимание инвесторов привлекают данные от API. Согласно оценкам этой организации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, заканчивающуюся 4 августа, увеличились на 4,1 миллиона баррелей. Официальные данные от управления энергетической информации минэнерго США будут опубликованы в среду. Аналитики ожидают, что они покажут рост коммерческих запасов на 0,6 миллиона баррелей.

Влияние оказывают также экономические показатели из Китая. В июле 2023 года индекс потребительских цен (CPI) - ключевой показатель инфляции - снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Инвесторы следят за экономическими данными этой страны, так как Китай является одним из крупнейших мировых импортеров нефти.