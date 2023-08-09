Строится крупнейшая электростанция периода независимости - мегапроект Азербайджана - ФОТО
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", работы на крупнейшей электростанции периода независимости, заложенной в феврале 2023 года, продолжаются быстрыми темпами.
Строительные работы новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт, построенной на территории тепловой электростанции "Азербайджан", расположенной в городе Мингячевир, осуществляют специализированные местные компании Азербайджана. Строительство станции контролируется итальянской консалтинговой компанией AFRY и испанской проектной компанией IDOM.
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