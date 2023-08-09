Установлена плата за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта

Установлен размер платы за услуги по сопровождению крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями охраны, сопровождения и определения маршрута движения.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, размер платы за обслуживание в зависимости от сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями охраны и сопровождения и определения маршрута движения будет составлять:

- за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями охраны (за 1 километр) - 1,49 маната;

- за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства автомобилями сопровождения (за 1 километр) - 1,68 маната;

- за определение маршрута движения - 30 манатов.