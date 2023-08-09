В Азербайджане изменился лимит по служебным автомобилям структур минфина

В Азербайджане изменился лимит по служебным автомобилям, выделяемым учреждениям министерства финансов.

Как сообщает в среду Day.Az, это нашло отражение в принятом постановлением Кабинета министров Азербайджана изменении в постановление "Об усовершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, учреждениях и организациях, финансируемых за счёт государственного бюджета Азербайджанской Республики".

Согласно постановлению, количество служебных автомобилей, выделенных Службе государственного финансового контроля при министерстве финансов сокращено с 18 до 13, по территориальным и местным подразделениям - с 15 до 10. Увеличено количество автомобилей, выделяемых Агентству государственного казначейства - с 15 до 26, а также число автомобилей по территориальным и местным подразделениям - с 12 до 23.