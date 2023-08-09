Региональный менеджер Всемирного банка анонсирует продолжение сотурдничества с Азербайджаном

Всемирный банк (ВБ) продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана для достижения целей стратегического развития страны.

Об этом, как сообщили в среду Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, сказала новый руководитель бакинского офиса ВБ Штефани Шталльмайстер в ходе встречи с министром Микаилом Джаббаровым.

Министр в ходе встречи высоко оценил оценил проекты ВБ по технической и финансовой помощи.

"Связи Азербайджана с ВБ носят многовекторный характер. Сотрудничество с ВБ в сферах инноваций, цифрового развития, возобновляемых источников энергии, диагностики частного сектора, совершенствования управленческих технологий и по другим направлениям имеет особое значение с точки зрения применения в Азербайджане передового международного опыта и современных технологий и новшеств", - сказал Джаббаров.

Стороны обсудили вопросы поощрения инвестиций, укрепления сотрудничества, совместные проекты, а также меры по диверсификации экономики и улучшению деловой среды

Напомним, что новый региональный менеджер ВБ приступила к своей деятельности с 1 июля 2023 года. До этого назначения она занимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.