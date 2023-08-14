Транспортировка нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан увеличилась

В январе-июле этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 23 076,5 тыс. тонн нефти, что в годовом сравнении больше на 10,2%.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 76,3% транспортировки нефти было осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). За январь-июль текущего года по БТД было транспортировано 17 615 тыс. тонн нефти (рост на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).