https://news.day.az/economy/1589380.html Транспортировка нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан увеличилась
Транспортировка нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан увеличилась
В январе-июле этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 23 076,5 тыс. тонн нефти, что в годовом сравнении больше на 10,2%.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 76,3% транспортировки нефти было осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). За январь-июль текущего года по БТД было транспортировано 17 615 тыс. тонн нефти (рост на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).
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