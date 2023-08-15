Курс маната к главным мировым валютам
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8544 маната соответственно, сообщает во вторник Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8544

1 австралийский доллар

AUD

1,1054

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3425

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0891

100 южнокорейских вон

KRW

0,1271

1 чешская крона

CZK

0,0771

100 чилийских песо

CLP

0,1981

1 китайский юань

CNY

0,2335

1 датская крона

DKK

0,2489

1 грузинский лари

GEL

0,6495

1 гонконгский доллар

HKD

0,2173

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1564

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1576

1 швейцарский франк

CHF

1,9367

1 израильский шекель

ILS

0,4528

1 канадский доллар

CAD

1,2639

1 кувейтский динар

KWD

5,5242

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0193

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3672

1 мексиканский песо

MXN

0,0996

1 молдавский лей

MDL

0,097

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1624

100 узбекских сомов

UZS

0,0141

1 польский злотый

PLN

0,4169

1 российский рубль

RUB

0,0176

1 сингапурский доллар

SGD

1,2532

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2674

1 турецкая лира

TRY

0,0628

1 тайваньский доллар

TWD

0,0532

1 таджикский сомони

TJS

0,1557

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,1687

1 новозеландский доллар

NZD

1,017