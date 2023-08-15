Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Азербайджан продолжает демонстрировать свою готовность увеличить поставки газа и оказать помощь Европе во время кризиса. Благодаря четко определенной энергетической стратегии Президента Ильхама Алиева страна зарекомендовала себя как надежный энергетический партнер Европы. Страны ЕС постепенно укрепляют свои энергетические альянсы с Азербайджаном и активно поддерживают все связанные с этим инициативы.

Учитывая мировой энергетический кризис и настоятельную необходимость диверсификации источников газа и путей транспортировки, страны ЕС проявляют заинтересованность в увеличении импорта газа из Азербайджана. В настоящее время основное внимание уделяется расширению пропускной способности Южного газового коридора.

В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Европу составили 8 миллиардов кубометров. К 2022 году этот показатель вырос до 11 милилардов кубометров. Цель страны на этот год - увеличить экспорт газа в регион до 12 милилардов кубометров. За первые 7 месяцев текущего года Азербайджан уже поставил европейским партнерам 6,6 милиларда кубометров газа. В целом, по прогнозам, в 2023 году на мировой рынок поступит 24,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

Реализация проекта "Южный газовый коридор" стала возможной благодаря политической решимости и внешней политике Президента Ильхама Алиева. С самого начала проект, инициированный Азербайджаном, разрабатывался с акцентом на долгосрочные перспективы, что стало очевидным с самого начала, когда начались дискуссии о его расширении.

В этой связи Транскаспийский газопровод, который призван соединить Туркменбаши и Баку подводным трубопроводом, является амбициозным проектом, направленным на транспортировку природного газа из Туркменистана и Казахстана в страны ЕС в обход России и Ирана. Благодаря интеграции с Южным газовым коридором трубопровод мог бы задействовать значительные запасы туркменского газа и снабжать Турцию и Европу, что делает его весьма интригующей инициативой.

На сегодняшний день Туркменистан не снимает вопрос о строительстве этого трубопровода со своей повестки дня. Несколько дней назад министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что Туркменистан готов продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по проекту Транскаспийского газопровода.

"Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по реализации проекта Транскаспийского газопровода. Идея его строительства, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась Туркменистаном не только как экономически и коммерчески жизнеспособный проект, но и как ключевое условие обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости, основанное на равном учете интересов и выгод производителей энергии, транзитных стран и потребителей энергии", - сказал он..

Излишне говорить, что проект напрямую предполагает активное сотрудничество с Азербайджаном, однако, как ранее неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, этот проект как идея основан на газовых ресурсах Туркменистана, поэтому не Азербайджану его инициировать или инвестировать в него.

"Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. Главный вопрос - кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме.

Как сказал Trend Джон Робертс, специалист по энергетической безопасности и старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики Atlantic Council, прокладка Транскаспийского трубопровода действительно в чем-то похожа на строительство нового ЮГК.

"В нынешних обстоятельствах невозможно представить, что международные финансовые институты были бы готовы финансировать такой проект. Первоначальная инфраструктура ЮГК - трубопроводы TANAP и TAP и их компрессорные станции - обошлась примерно в 18 миллиардов долларов за первоначальную систему, рассчитанную на поставку 16 миллиардов кубометров в год в Турцию и 10 миллиардов кубометров в год - в Италию. Стоимость тиражирования такой системы сегодня, если учесть, что она была бы вдвое больше первоначальной ЮГК и что она должна была бы включать Транскаспийский трубопровод мощностью 30 миллиардов кубометров в год, составила бы намного, намного больше этой суммы. Я бы предложил как минимум 30 миллиардов долларов, а возможно, и намного больше", - сказал он.

Как предполагает эксперт, для воплощения этого проекта в жизнь на самом деле существует гораздо более ограниченный вариант, предусматривающий использование существующей энергетической инфраструктуры на Каспии.

"Это потребовало бы строительства соединительного трубопровода протяженностью 78 км между эксплуатируемым Petronas месторождением Махтумкули в туркменских водах и эксплуатируемыми bp объектами по сбору нефти и газа на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в водах Азербайджана. Такая система могла бы поставлять около 5 миллиардов кубометров газа в год на существующие в Азербайджане газоперерабатывающие мощности в Сангачале стоимостью около 400-600 миллионов долларов. Более того, в настоящее время, по-видимому, в трубопроводах, соединяющих Азербайджан с Турцией, имеется, возможно, до 4 миллиардов кубометров свободных мощностей в год", - добавил Робертс.

Туркменистан твердо убежден, что на пути строительства этого газопровода не существует никаких политических, экономических или финансовых препятствий. И наоборот, Транскаспийский газопровод является действительно жизнеспособным предприятием, экономически обоснованным и способным значительно повысить энергетическую безопасность в Евразийском регионе. Почему до сих пор не было предпринято никаких существенных шагов, несмотря на то, что обсуждение проекта было начато еще в 2007 году?

Ашхабад заявил, что строительство Транскаспийского газопровода напрямую связано с разграничением морского дна между Туркменистаном и Азербайджаном.

Тем не менее, все мнения сводятся к тому, что у Туркменистана не так много времени, чтобы сделать Транскаспийский проект жизнеспособным, и ему необходимо действовать чрезвычайно быстро, чтобы ввести этот трубопровод в эксплуатацию. Туркменистан должен незамедлительно воспользоваться этим шансом, поскольку потенциальное окно для привлечения иностранных инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом, независимо от их масштаба, постепенно сужается. В то же время, поскольку ЕС все еще вынужден замещать те объемы российского газа, которых там больше нет, альянс, вероятно, рассмотрит возможность поддержки этих инвестиций. Однако переход от углеводородов к возобновляемым источникам существенно влияет на поддержку со стороны международных финансовых институтов. В настоящее время любое финансирование для соединителя должно быть получено либо от частного сектора, либо от участвующих правительств.

Азербайджан, в свою очередь, твердо выразил свою позицию по проекту, подчеркнув, что, хотя он и не является основным спонсором строительства газопровода, он по-прежнему неизменно готов предложить свою территорию и оказать содействие в транзите газа. Благодаря своей дальновидной нефтегазовой стратегии Азербайджан укрепил свои позиции в качестве признанного во всем мире надежного энергетического партнера. По мере того как страна будет продолжать придерживаться этого подхода, ее позиции будут только укрепляться.