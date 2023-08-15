Yelo Bank, который всегда заботится об удобстве клиентов, представляет очередную новинку. Так, услуга "ASAN pay" уже активна в мобильном приложении Банка. При этом можно легко производить платежи за продление/получение удостоверения личности, заграничного паспорта, миграционного документа во всех центрах "АSAN Xidmət" через приложение Yelo. Как воспользоваться обновлением?

· Вы сканируете QR-код, размещенный перед оператором "ASAN Xidmət", используя QR-ридер в приложении Yelo;

· Платежная информация сразу же отражается в приложении Yelo (вид услуги, сумма);

· Вы завершаете платеж, выбирая карту Yelo, которой хотите оплатить.

Таким образом, не ожидая очереди и не меняя этаж, можно совершить оплату буквально в несколько касаний и сэкономить время. В настоящее время все физические лица, у которых есть текущий счет или карта в Yelo Bank, могут воспользоваться этой услугой в приложении Yelo.

Кроме того, через приложение Yelo можно совершать ряд банковских операций без посещения отделения. В любое время суток можно заказать полный онлайн-кредит, карту, контролировать счета, расходы и доходы, отслеживать и переводить кэшбэк бонусы. Загрузите приложение Yelo на свой смартфон прямо сейчас и наслаждайтесь блестящими банковскими операциями: https://bit.ly/ylmbltb

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