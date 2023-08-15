К сведению пенсионеров

8 августа по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня - по другим регионам Азербайджана были выплачены пенсии за август, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.

Граждане могут обналичить пенсии в банкоматах соответствующих банков.

Отметим, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз были увеличены пособия и пенсии (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).