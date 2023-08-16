Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию в промзонах фармакологических проектов

Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию в промышленных зонах совместных проектов в области фармацевтики, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, с представителями фармацевтических компаний Узбекистана обсуждены перспективы инвестирования в Пираллахинский промышленный парк.

В ходе визита в Азербайджан советник председателя Агентства по развитию фармацевтической промышленности Узбекистана Хилола Ганиева и делегация руководителей ряда фармацевтических компаний этой страны ознакомились с проделанными в Пираллхинском промпарке работами и деятельностью завода по производству одноразовых шприцев резидента промпарка ООО Diamed Co.

Председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев рассказал о функционирующих в Азербайджане промышленных зонах, созданной благоприятной инвестиционной среде для развития предпринимательской деятельности, налоговых и таможенных льготах.

В завершение были обсуждены реализация в промышленных зонах совместных проектов в области фармацевтики, возможность создания научно-исследовательского центра для развития сотрудничества в фармацевтической сфере.

Напомним, что в январе - июне 2023 азербайджанский импорт продукции фармацевтической промышленности вырос в количественном выражении на 5,15 процента (до 16,24 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в стоимостном выражении сократился на 2,43 процента, составив 322,271 миллиона долларов США.