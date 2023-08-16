Сколько сырой нефти добыто в Азербайджане?

В июле 2023 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 621 тысячу баррелей, из которых 499 тысяч пришлись на сырую нефть, а 122 тысячи - на конденсат.

Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

Отметим, что в рамках сотрудничества "ОПЕК+" обязательство Азербайджана по сокращению добычи составляет 33 тысячи баррелей в день, а квота по ежедневной добыче сырой нефти - 684 тысячи баррелей.

Напомним, что в июне Азербайджан добывал 610 тысяч баррелей, из которых 500 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 110 тысяч баррелей - на конденсат.