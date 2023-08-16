https://news.day.az/economy/1589972.html В Ширване построят 25 социальных домов
В Ширване построят 25 социальных домов
Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана построит в Ширване 25 социальных домов.
Как сообщили в среду в Агентстве в ответ на запрос Day.Az, жилой комплекс будет состоять из 14 девятиэтажных и 11 двенадцатиэтажных домов. Всего в этих домах будет 1 264 квартиры.
"Все квартиры будут предложены гражданам с ремонтом и кухонной мебелью. Наряду с жилыми домами, на территории планируется ввести в эксплуатацию социально-бытовые объекты, детские игровые площадки, детский сад на 80 мест и общеобразовательную школу на 960 ученических мест", - сказали в агентстве.
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