В Ширване построят 25 социальных домов

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана построит в Ширване 25 социальных домов.

Как сообщили в среду в Агентстве в ответ на запрос Day.Az, жилой комплекс будет состоять из 14 девятиэтажных и 11 двенадцатиэтажных домов. Всего в этих домах будет 1 264 квартиры.

"Все квартиры будут предложены гражданам с ремонтом и кухонной мебелью. Наряду с жилыми домами, на территории планируется ввести в эксплуатацию социально-бытовые объекты, детские игровые площадки, детский сад на 80 мест и общеобразовательную школу на 960 ученических мест", - сказали в агентстве.