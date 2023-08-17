Газ в Европе резко подешевел

Цены на газ в Европе во время торгов на лондонской бирже ICE в среду, 16 августа, упали почти на пять процентов. Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF резко подешевели до 420 долларов за кубометр.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки.

На начало торгов стоимость газа составляла 460,5 доллара за кубометр. С момента закрытия прошлого дня топливо выросло в цене на 4,3 процента, на 19 долларов. На пике стоимость фьючерсов достигала 480,3 доллара. Однако к завершению торгов цены начали снижаться - вплоть до уровня в 419,9 доллара за кубометр.