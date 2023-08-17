Цены на нефть демонстрируют стабильность

Утром в четверг мировые цены на нефть практически не изменились после предыдущего снижения почти на 2%, сообщает Day.Az.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на октябрь уменьшилась на небольшой 0,01%, достигнув отметки 83,44 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь также ушли вниз на 0,1%, стоимость барреля составила 79,3 доллара.

На прошлой торговой сессии нефть снизилась на 1,8% для Brent и на 2% для WTI после публикации данных о запасах нефти в США. В частности, по данным на 11 августа, запасы бензина сократились менее чем ожидалось, а объем дистиллятов неожиданно увеличился. В то же время, объем добычи нефти возрос на 100 тысяч баррелей в день, достигнув отметки 12,7 миллионов баррелей.

Также стоит отметить, что коммерческие запасы нефти за неделю снизились гораздо сильнее, чем ожидалось - на 6 миллионов баррелей, в то время как ожидалось уменьшение всего на 2,3 миллиона баррелей.

На стоимость нефти также продолжают влиять базовые факторы, включая беспокойства по поводу экономики Китая, который является крупным импортером и потребителем нефти, а также усилия ОПЕК+ по сокращению объемов добычи.