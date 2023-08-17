Стоимость азербайджанской нефти перешла к росту

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 августа повысилась на 0,16 доллара США и составила 89,29 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,16 доллара - до 88,33 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,15 доллара, составив 71,08 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 16 августа снизилась на 0,09 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,11 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.