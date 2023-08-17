Сколько рабочих мест создано на освобожденных территориях?
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В январе-июне 2023 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 623 новых рабочих места.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном комитете статистики Азербайджана, за первые 6 месяцев 2023 года наибольшее число новых рабочих мест было создано в Лачине и Шуше. Так, за отчетный период в Лачине было открыто 328 новых рабочих мест, а в Шуше -177.

Освобожденные районы Число новых рабочих мест
Лачин 328
Шуша 177
Ходжавенд 32
Джебраил 28
Кяльбаджар 19
Агдамский район 18
Физули 13
Ходжалы 5
Губадлы 2
Зангилан 1