Нефтяные котировки перешли к росту после слабого старта утром

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после слабой утренней динамики, инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам из США и базовые факторы рынка, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% - до 84,09 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 79,98 доллара. Утром цены на нефть были в целом стабильны.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 11 августа снизились сильнее ожиданий - на 6 миллионов баррелей, тогда как ожидалось уменьшение лишь на 2,3 миллиона баррелей. В то же время данные по запасам дистиллятов и бензина оказались хуже ожиданий, а добыча выросла - на 100 тысяч баррелей, до 12,7 миллиона баррелей в день.

Рост котировок поддерживается и коррекционной динамикой: предыдущие три торговых дня нефть теряла в цене, суммарно подешевев в среднем примерно на 4%.

Сдерживать котировки нефти продолжают опасения по поводу экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее на неделе были опубликованы слабые промышленные данные из КНР, что сдержало склонность трейдеров к риску и нефтяные цены.