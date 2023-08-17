В Еврокомиссии рассказали о реальных запасах газа в ЕС

Газохранилища в странах Евросоюза на данный момент заполнены на 89,89%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

По его словам, текущий уровень заполненности хранилищ является отличным результатом. При этом Керсмакер отметил, что значительную роль в заполнении сыграла аномально теплая зима в Европе в этом году.

"Без сомнения, мягкая зима позволила сберечь много газа в хранилищах, что очень помогло нам в текущем году", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.