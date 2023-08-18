Курс маната к основным мировым валютам на сегодня
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8500 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8500

1 австралийский доллар

AUD

1,0877

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3416

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0891

100 южнокорейских вон

KRW

0,127

1 чешская крона

CZK

0,0768

100 чилийских песо

CLP

0,1959

1 китайский юань

CNY

0,2334

1 датская крона

DKK

0,2482

1 грузинский лари

GEL

0,6499

1 гонконгский доллар

HKD

0,2172

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1667

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1556

1 швейцарский франк

CHF

1,9348

1 израильский шекель

ILS

0,4489

1 канадский доллар

CAD

1,2548

1 кувейтский динар

KWD

5,5216

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0193

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,366

1 мексиканский песо

MXN

0,0995

1 молдавский лей

MDL

0,0965

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1607

100 узбекских сомов

UZS

0,0141

1 польский злотый

PLN

0,4133

1 российский рубль

RUB

0,0182

1 сингапурский доллар

SGD

1,2527

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2622

1 турецкая лира

TRY

0,0627

1 тайваньский доллар

TWD

0,0533

1 таджикский сомони

TJS

0,1557

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,1689

1 новозеландский доллар

NZD

1,0068