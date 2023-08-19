Завершаются работы в строящейся при поддержке Узбекистана школе в Физули

В школе на 960 ученических мест в городе Физули проводятся строительные работы при поддержке Республики Узбекистан.

Об этом сообщила в пятницу Trend, начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Лейла Сараби, передает Day.Az.

По ее словам, работы в учебном заведении близятся к концу.

"Здание школы, построенное на трех гектарах земли, состоит из двух этажей и подвала. В школе созданы 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, столовая, библиотека. На территории школы построено футбольное поле, места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция", - сказала она.

Отметим, что школа в освобожденном от оккупации городе Физули строится за счет средств бюджета Республики Узбекистан.