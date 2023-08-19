Морские порты Азербайджана увеличили перевалку грузов

Морские порты Азербайджана в январе-июле 2023 года увеличили перевалку грузов на 12,8 процента по сравнению с аналогичным показателем за тот же период прошлого года - до 7 млн 445,8 тыс. тонн.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный статистический комитет, из общего объема 6 млн 111,9 тыс. тонн, или 82,1 процента, пришлось на международные транзитные грузы, 17,9 процента - на местные. Спад объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-июлем 2022 года составил 0,6 процента.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 августа 2023 года в портах Азербайджана оставалось 285,7 тыс. тонн грузов.

Отметим, что в прошлом году перевалка грузов через морские порты Азербайджана составила 11 млн 750,6 тыс. тонн при росте на 32,4 процента.