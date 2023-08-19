Нефть дорожает

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2023 года на нефть марки Brent повысилась на 0,81% и составила $84.80 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в сентябре, выросла на 1.07% и составила $81.25.