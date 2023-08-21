Ожидаются новые шоки в мировой экономике

Мировые запасы дизельного топлива сегодня находятся на исторически низком уровне. Это вызывает опасения экспертов на фоне приближающегося отопительного сезона в Северном полушарии, который традиционно вел к росту спроса на топливо. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По данным аналитиков, текущего объема запасов может не хватить, чтобы обеспечить потребности экономики в предстоящие зимние месяцы. Любые сбои на стороне предложения или неожиданный всплеск спроса могут привести к резкому росту цен на этот критически важный энергоноситель.

"Мы должны наращивать запасы сейчас, поскольку они обычно начинают сезонно сокращаться с сентября", - сказал глава отдела нефтепродуктов в отраслевом консультанте FGE Юджин Линделл.