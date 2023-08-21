Кредитование азербайджанской экономики значительно выросло

На 1 августа 2023 года кредитование экономики Азербайджана составило 21 млрд. 372 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в месячном сравнении этот показатель вырос на 0,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитование экономики выросло на 3 млрд. 52 млн. манатов или на 15,6%. Так, по состоянию на 1 августа 2022 года кредитование экономики составило 18487.4 млн. манатов.