https://news.day.az/economy/1591277.html Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество - подписаны документы
Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество - подписаны документы
Между Азербайджаном и Узбекистаном подписаны документы о сотрудничестве в сферах металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума, прошедшего 21 августа в Баку.
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