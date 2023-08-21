Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписаны документы о сотрудничестве в сферах металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подписание состоялось в рамках азербайджано-узбекского бизнес-форума, прошедшего 21 августа в Баку.