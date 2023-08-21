На сегодня между Азербайджаном и Узбекистаном подписано более 160 документов

Более 160 подписанных документов между Азербайджаном и Узбекистаном, в том числе Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, создают прочную двустороннюю договорно-правовую базу.

Как сообщает в понедельник Day.Az об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе выступления на азербайджано-узбекском бизнес-форуме.

"Сотрудничество с Узбекистаном носит многовекторный характер и охватывает самые разные сектора экономики, реализуются совместные проекты, осуществляются взаимные инвестиции. Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление экономического партнерства, стимулирование инвестиционной активности, развитие связей между регионами и бизнес-сообществами наших стран. Стремительное развитие отношений стран оказывает позитивное влияние на торговую динамику, однако существует большой потенциал для увеличения торгового оборота, и в этой сфере важна интенсификация инициатив", - сказал он.

Напомним, что в рамках бизнес-форума были подписаны соглашения, предусматривающие сотрудничество Азербайджана и Узбекистана по различным направлениям, в том числе в сферах металлургии, энергетики, фармацевтики.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил 181,2 миллиона долларов (рост 52,4 процента по сравнению с показателем 2021 года). Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.

По состоянию на первое июля 2023 г. в Узбекистане действовали 204 предприятия с участием азербайджанского капитала (в 2017 г. - 71), из них 67 совместных и 137 иностранных предприятий. С начала текущего года создано 22 совместных предприятия.