Стратегический подход глав государств вносит значимый вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Стратегический подход глав Азербайджана и Узбекистана вносит значимый вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами, имеющими общие исторические корни и ценности, укрепляется двустороннее торгово-экономическое партнерство.

Как сообщает в понедельник Day.Az об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе выступления на азербайджано-узбекском бизнес-форуме.

"На фоне расширения связей большое значение имеет организация деловых встреч предпринимателей, изучение новых направлений и возможностей для сотрудничества и реализация совместных проектов. Благоприятная бизнес-среда Азербайджана является привлекательной для узбекских предпринимателей и придает импульс для развития партнерства", - отметил он.

Напомним, что в рамках бизнес-форума были подписаны соглашения, предусматривающие сотрудничество Азербайджана и Узбекистана по различным направлениям, в том числе в сферах металлургии, энергетики и фармацевтики.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил 181,2 миллиона долларов (рост 52,4 процента по сравнению с показателем 2021 года). Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.

По состоянию на первое июля 2023 г. в Узбекистане действовали 204 предприятия с участием азербайджанского капитала (в 2017 г. - 71), из них 67 совместных и 137 иностранных предприятий. С начала текущего года создано 22 совместных предприятия.