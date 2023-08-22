Азербайджанская нефть дорожает

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 августа повысилась на 0,41 доллара США и составила 89,66 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,39 доллара - до 88,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,61 доллара, составив 71,35 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 21 августа увеличилась на 0,64 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.