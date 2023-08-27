Стало известно, в какой валюте начнет выдавать кредиты банк БРИКС

Новый банк развития БРИКС планирует начать выдавать кредиты в южноафриканской и бразильской валютах. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава банка и бывший президент Бразилии Дилма Русефф заявила в интервью газете Financial Times.

По ее словам, такая мера нужна для снижения зависимости от доллара США и создания многополярной международной финансовой системы.

"Наша цель - достичь того, чтобы около 30% всех кредитов, которые мы предоставляем... предоставлялись в национальной валюте", - сказала Русефф.

Она уточнила, что банк БРИКС выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в ЮАР и сделает "то же самое в Бразилии с реалами". По словам Русефф, банк попытается провести валютный своп или выпуск долговых ценных бумаг.

По информации Financial Times , банк БРИКС уже предоставляет кредиты в китайских юанях.

Сейчас банк "рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти", отметила Русефф, не назвав их.

НБР был создан в 2014-2015 годах Россией, Бразилией, Индией, Китаем, Южной Африкой, его штаб-квартира находится в Шанхае. В июне Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами НБР. Свое намерение присоединиться к банку высказывали Аргентина, Саудовская Аравия и Гондурас.